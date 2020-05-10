Türk Kızılay Bursa Ramazan'ın bereketini paylaşıyor - Son Dakika

Türk Kızılay Bursa Şubesi, korona virüs salgın tehdidi ile mücadele günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere umut olmaya devam ediyor.



Türk Kızılay Bursa Şubesi, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursalılar, Salgın tehdidine karşı yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kalırken, Türk Kızılay Bursa Şubesi ekipleri, hayırseverlerin destekleri ile oluşturulan gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında oluşturulan ekipler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu hafta sonunda da şehrin farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak Ramazan'ın bereketini paylaştı.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, dünyayı saran virüs salgını mücadele günlerinde şehrin her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine umut olurken, diğer yandan da Ramazan Ayı'nın bereketini paylaşarak, hayırseverlerin destekleri ile yüzleri güldürmeye devam ettiklerini belirtti.



Davut Gürkan ayrıca yaklaşan Ramazan Ayı'nda da ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmek için bağış kabullerinin devam ettiğini vurguladı. - BURSA