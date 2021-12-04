Türk Kızılay Bursa Şubesi Dünya Engelliler Günü kapsamında özel öğrencilerle renkli bir etkinliğe imza attı - Son Dakika

Türk Kızılay Bursa Şubesi Dünya Engelliler Günü kapsamında İpek Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel öğrencilerle renkli bir etkinliğe imza attı.

Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, "Sevgi varsa engel yok" dedi.

110'uncu yıl gururu yaşayan Türk Kızılay Bursa Şubesi, dezavantajlı grupların ve ihtiyaç sahibi herkesin yanında olmaya devam ediyor. Dünya Engelliler Günü'n kapsamında İpek Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde özel öğrenciler unutulmaz bir gün yaşarken, sevgi sayesinde tüm engellerin aşılabileceği mesajı verildi.

"Sevginin aşamayacağı engel yok"

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, engellerin kolaylıkla aşılması için bilinç düzeyinin yükselmesi ve farkındalık oluşturulması gerektiğini belirterek, "153 yıllık merhamet çınarı Kızılayımızın görünmez elini, ihtiyaç sahibi kim varsa uzatmaya devam ediyoruz. Dezavantajlı gruplarımıza ayrı önem veriyor, toplumda bu anlamda farkındalık yaratmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Dünya Engelliler Günü'nde de sevginin aşamayacağı hiçbir engel olmadığını yineleyerek, özel çocuklarımızla bir araya geldik. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu hatırlatmak ve sevginin tüm engelleri aşabileceğini söylemek istiyorum. Genç Kızılayımız, Engelsiz Kulübümüzle çeşitli etkinlerle güzel bir gün geçirecek tüm özel çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

"Renkli görüntüler oluştu"

İpek Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, Genç Gönüllüler ve Engelsiz Kulüp aktiviteleriyle keyifli vakit geçiren özel öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlik birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

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