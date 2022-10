Türk Kızılay Bursa Şubesi Kadın Teşkilat özel gereksinimi bulunan çocuklar ve anneleriyle kahvaltıda buluştu

Türk Kızılay Bursa Şubesi Kadın Teşkilatı, Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yatan ve özel gereksinimi bulunan çocuklar ve anneleriyle kahvaltıda buluştu.

Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç ve Hastane Başhekimi Dr. Yaşar Bilgi'nin de katıldığı organizasyonda keyifli vakit geçiren öğrenciler ve anneler Kızılay'ın sıcaklığını bir kez daha hissetti.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, bu anlamlı etkinliği hayata geçiren kadın teşkilatına ve gönüllülere teşekkür ederken, Kızılay'ın özel gereksinimli vatandaşlar hakkındaki hassasiyetine dikkati çekerek, "Engelliler Günü'nün hemen ardından düzenlediğimiz etkinliğimizde öğrencilerimiz ve anneleriyle bir arada olmak bizler için mutluluk verici. Özel gereksinimli çocuklarımız hakkında farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü asıl engelin bilinçsizlik olduğunu biliyoruz. Engellerin sevgiyle aşılacağına her zaman inandık. Kızılay olarak toplumun her kesiminden, ihtiyaç sahibi kim varsa ayrım gözetmeksizin yardım elimizi uzatıyoruz ancak dezavantajlı gruplar her zaman önceliğimiz" dedi.

"Başhekimden teşekkür"

Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Dr. Yaşar Bilgi de, "Türk Kızılay ailesine teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar her daim yanımızda olduklarını hissettik. Merhamet elinin bizlere uzandığını bilmek bizlere ve bünyemizde eğitim gören, tedavi olan çocuklarımıza, bu çocukların velilerine güç veriyor. Bundan sonra da yanımızda olup, bizlere her konuda destek vereceklerini biliyoruz" diye konuştu.

