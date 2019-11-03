Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Bursa Şubesi'nden eğitime tam destek
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Bursa Şubesi'nden eğitime tam destek

Türk Kızılay Bursa Şubesi'nden eğitime tam destek

7 saat önce

Türk Kızılay Genel Merkez Genel Merkez Sosyal Hizmetler Direktörlüğü'nün desteği ve Türk Kızılay Bursa Şubesi koordinesi ile Orhaneli Sait Yılmaz İlkokulu'na kurulan özel eğitim sınıfları ilçede yaşayan özel gereksinimli çocukların hizmetine açıldı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi'nden eğitime tam destek, System.String[]

Türk Kızılay Genel Merkez Genel Merkez Sosyal Hizmetler Direktörlüğü'nün desteği ve Türk Kızılay Bursa Şubesi koordinesi ile Orhaneli Sait Yılmaz İlkokulu'na kurulan özel eğitim sınıfları ilçede yaşayan özel gereksinimli çocukların hizmetine açıldı.


Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, beraberinde şube yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu makamında ziyaret etti. Burada Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'ya Kızılay Haftası dolayısıyla gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında bilgiler veren Türk Kızılay Bursa Şube Yönetimi, daha sonra Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt'u ziyaret etti. Başkan Davut Gürkan ve yöneticileri burada Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt'a çalışmalarını anlattı.


Türk Kızılay Bursa Şube Yönetimi daha sonra Orhaneli Sait Yılmaz İlkokulu'na kurulan özel eğitim sınıflarını ziyaret ederek, burada eğitim gören çocuklar ve öğrencileri ile biraraya geldi. Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt'un da katıldığı ziyarette heyet, sınıflardaki çalışmalar ve eğitim hakkında bilgiler aldı. Türk Kızılay Genel Merkez Genel Merkez Sosyal Hizmetler Direktörlüğü'nün desteği ve Türk Kızılay Bursa Şubesi koordinesi ile kurulan özel eğitim sınıflarındaki tüm eğitim ve oyun araç gereçleri Türk Kızılay tarafından karşılanmıştı.


Ziyaretin ardından Genç Kızılay Bursa Topluluğu tarafından okul öğrencilerine oyunlar ve animasyonlar eşliğinde Türk Kızılay ve faaliyet alanları anlatıldı. Gösteriler sırasında düzenlenen yarışmalarda sorulan sorulara doğru cevap veren çocuklara Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt tarafından hediyeler verildi. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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