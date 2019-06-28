Türk Kızılay Bursa Şubesi’nden ilk yardım seferberliği
1 saat önce
Türk Kızılay Bursa Şubesi, DAĞDER'le ortaklaşa düzenlediği 'Önce Yaşat' Projesi ile Büyükorhan, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Osmangazi ilçelerimizin dağ köylerinde yaşayan 380 kişiye ilk yardım eğitimi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:18
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