Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Bursa Şubesi’nden ilk yardım seferberliği
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Türk Kızılay Bursa Şubesi’nden ilk yardım seferberliği

1 saat önce

Türk Kızılay Bursa Şubesi, DAĞDER'le ortaklaşa düzenlediği 'Önce Yaşat' Projesi ile Büyükorhan, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Osmangazi ilçelerimizin dağ köylerinde yaşayan 380 kişiye ilk yardım eğitimi verdi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi’nden ilk yardım seferberliği, System.String[]
Türk Kızılay Bursa Şubesi, DAĞDER'le ortaklaşa düzenlediği 'Önce Yaşat' Projesi ile Büyükorhan, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Osmangazi ilçelerimizin dağ köylerinde yaşayan 380 kişiye ilk yardım eğitimi verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:18 
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