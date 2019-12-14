Türk Kızılay Bursa ve İHH'dan iyilik yolunda güç birliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Bursa ve İHH'dan iyilik yolunda güç birliği - Son Dakika

Türk Kızılay Bursa ve İHH'dan iyilik yolunda güç birliği

7 saat önce

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Yönetimini ziyaret etti.

Türk Kızılay Bursa ve İHH'dan iyilik yolunda güç birliği, System.String[]

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Yönetimini ziyaret etti.


Türk Kızılay Bursa Şube Yönetimi, İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Yönetimini ziyaret etti. İHH Güney Marmara Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette İHH Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, sözlerine ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Kaptan, Türkiye'de olduğu gibi birçok mazlum coğrafyada Türk Kızılay ve İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ortak çalışmalara imza attığını belirtti.


Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise, Türkiye'nin merhamet elini dünyaya uzatan iki kurumun temsilcileri olarak önemli bir misyon üstlendiklerini ve bu bilinçle çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Gürkan, ülkemizde ve dünyada çeşitli nedenlerle zor durumda kalan, ihtiyaç sahibi her kesimden insana yardım elini uzatan Türk Kızılay ve İHH gibi gönüllülük esaslı yardım kuruluşları sayesinde binlerce insanın yüzünün güldürüldüğünü vurguladı. İki kurumun ortak insani değerler ışığında yürüttükleri ortak çalışmaları Bursa çapında da sürdürmeyi arzuladıklarını belirten Gürkan, iyilik yolunda her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti. - BURSA

Kızılay, Bursa, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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