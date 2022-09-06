Türk Kızılay'dan Çad'da selden etkilenenlere yardım - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan Çad'da selden etkilenenlere yardım

06.09.2022 21:21
Türk Kızılay'dan Çad'da selden etkilenenlere yardım

Türk Kızılay, Çad'da bu yıl sağanak yağışların yol açtığı selden etkilenenlere 500 gıda ve 500 malzeme kolisi dağıttı.

Türk Kızılay, Çad'da bu yıl sağanak yağışların yol açtığı selden etkilenenlere 500 gıda ve 500 malzeme kolisi dağıttı.

Başkent Encemine'de gıda paketlerinin teslim törenine Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Encemine 2. Bölgesi Belediye Başkanı Yusuf Mahamat Yaro, Türk Kızılay Çad Delegasyon Başkanı Firas Kankan ve Çad Kızılhaçı Başkanı Khala Ahmat Senoussi katıldı.

Büyükelçi Kaygısız, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Çad halkları arasında bağların güçlü olduğunu ve kültürlerinin birbirine benzediğini söyledi.

Çad'ın Türkiye'nin önemli ve stratejik bir ortağı olduğunu ifade eden Kaygısız, "Çadlı kardeşlerimize yaptığımız yardım her zaman karşılıksızdır. Türk sivil toplum kuruluşlarının Çad'a katkısı süreklidir. STK'ları Çadlı kardeşlerine yardım etmeye devam etmeleri için destekliyoruz, teşvik ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Belediye Başkanı Yaro ise Türkiye'ye ve Türk Kızılay'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Çad'da temmuzdan bu yana devam eden yağışların neden olduğu sellerde 20 kişi hayatını kaybederken, 400 binin üzerinde Çadlı olumsuz etkilendi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Kızılay, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Çad'da selden etkilenenlere yardım - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türk Kızılay'dan Çad'da selden etkilenenlere yardım - Son Dakika
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