Türk Kızılay çocuklar için "bir yumak mutluluk" örüyor - Son Dakika

Türk Kızılay Ünye Şubesi Kadın Kollarınca, ihtiyaç sahibi çocuklar için "Bir yumak mutluluk" projesi kapsamında atkı ve bere hazırlanıyor.

Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yıldırım Gürel, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hazırladıkları sosyal projelerle ulaştıklarını söyledi.

Çocuklara yönelik "Bir yumak mutluluk" projesini başlattıklarını ifade eden Gürel, "Türk Kızılay Ünye Şubesi Kadın Kolları olarak sahada çalışmalarımızı yürütürken birçok ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını çaldık. Ev ziyaretlerimizde çocukların ihtiyaçlarını belirledik ve buna göre bir proje yapmaya karar verdik. Çocukların atkı ve bereye ihtiyaçları olduğunu gördük. Bu nedenle de 'Bir yumak Mutluluk' projesini hayata geçirdik." dedi.

Gürel, Kızılay Kadın Kollarının yeni bir oluşum olduğunu, daha fazla kişiye ulaşabilmek için kadınların gönüllü desteklerini beklediklerini dile getirdi.

Söz konusu projeye Kadın Kolları yönetimiyle birlikte başlangıç olarak 50 ev hanımının katıldığını anlatan Gürel, bazı kadınların şubede örgülerini ördüğünü, bir çoğunun da pandemiden dolayı evlerinde örgülerine devam ettiğini belirtti.

Bir çocuğun yüzünü güldürmenin kendilerini mutlu edeceğine işaret eden Gürel, "Atkı, berelerde bir hafta örüm aşaması olacak. Projemize destek vermek isteyen ev hanımları internet ve sosyal medya sayfalarımızdan veya buraya gelerek bize ulaşabilirler." diye konuştu.

Gürel, bir hafta sonra hazırlanan atkı ve berelerin çocuklara hediye edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.