Türk Kızılay Çubuk Şubesinden her gün 3 bin kişiye sıcak yemek - Son Dakika
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Türk Kızılay Çubuk Şubesinden her gün 3 bin kişiye sıcak yemek

03.04.2022 10:53
Türk Kızılay Çubuk Şubesinden her gün 3 bin kişiye sıcak yemek

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Türk Kızılay, ramazanın gelmesiyle yaşlı, kimsesiz, evinde yemek pişiremeyen ihtiyaç sahibi binlerce vatandaş için sıcak yemek çıkarıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Türk Kızılay, ramazanın gelmesiyle yaşlı, kimsesiz, evinde yemek pişiremeyen ihtiyaç sahibi binlerce vatandaş için sıcak yemek çıkarıyor.

Barbaros Mahallesi Kurban Tepe Caddesi üzerinde bulunan Türk Kızılay Çubuk Şubesinin aşevinde, Türk Kızılay gönülleri ve usta aşçılar tarafından özen ve titizlikle pişirilen yemekler, ihtiyaç sahipleri, kimsesiz ve yaşlılara dağıtılıyor.

Çubuk Belediyesinin de destekleriyle aşevine gelemeyenlerin yemekleri gönüllüler tarafından evlerine götürülüyor. Hijyenik koşullarda üretime hazır hale getirilen dev kazanlarda pişirilen yemekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türk Kızılay gönüllüler ile aşevinde ihtiyaç sahiplerine iftarlık dağıtan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yürütülen çalışmalar hakkında Türk Kızılay Şube Başkanı Muharrem Ayrancı'dan bilgi aldı.

Demirbaş, AA muhabirine, Kızılay'ın bu ramazanda da her gün 3 bin kişiye sıcak iftar yemeği dağıtımı yapacağını söyledi.

İlçede vatandaşların hayırda adeta yarıştığını belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimiz ve belediyemizin desteği ve Türk Kızılay koordinesinde bu yıl da aşevinde ramazan boyunca sıcak yemek çıkıyor. Günlük 3 bin kişiye bugün itibarıyla yemek dağıtımı yapılıyor. Tabii bu sayı giderek artıyor. Artan bu sayıyı karşılayabilmek için biz de gereken desteği veriyoruz. Tüm hayırsever vatandaşlarımızın hayırlarını Allah kabul etsin. İlçemizde ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımız yemeksiz kalmayacak."

Kendilerine destek olan Belediye Başkanı Demirbaş ve hayırseverlere teşekkür eden Türk Kızılay Şube Başkanı Ayrancı ise "Bugün 3 bin kişilik yaptık. Talep oldukça yemek sayısını artıracağız. Bugün pilav, etli nohut, mercimek çorbası olarak belirlediğimiz menümüzü dağıtıyoruz. İlçemizde kesinlikle aç ve açıkta kimseyi bırakmak istemiyoruz. Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın da olduğu 30 kişilik gönüllümüzle bu çalışmayı yapıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Çubuk Şubesinden her gün 3 bin kişiye sıcak yemek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay Çubuk Şubesinden her gün 3 bin kişiye sıcak yemek - Son Dakika
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