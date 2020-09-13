Türk Kızılay'dan 3 engelliye tekerlekli sandalye yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay Muradiye Şubesi, 3 engelliye tekerlekli sandalye yardımında bulundu.
Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, 21 yaşındaki Zilan Ayaz, 60 yaşındaki Yıldız Koçhan ve 85 yaşındaki Hüsna Tanrıverdi'nin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını belirten Yay, engellilerin sıkıntılarını gidermede kendilerine yardımcı olan hayırseverlere teşekkür etti.
Tespit ettikleri kişilere imkanları dahiline yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Yay, "İnsanların yüzünü güldürerek hayır dualarını almak bizi mutlu ediyor. Her istediğimize olumlu karşılık veren, bizi yalnız bırakmayan gönüllülerimize minnettarız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 10:29 - Kaynak: AA
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