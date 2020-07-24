Türk Kızılay'dan 40 öğrenciye bayram giysisi - Son Dakika

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından 40 öğrenciye Kurban Bayramı öncesi giysi dağıtıldı.

Dağıtım programına katılan Kaymakam Bahadır Güneş, Kızılay'ın sadece doğal afetlerde değil, her zaman vatandaşların yanlarında olduğunu, bu nedenle kendilerine teşekkür ettiğini belirtti.

Şube Başkanı Ali Ateşer de 40 öğrenciyi bayram öncesi sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "İlk etapta Gülşehri beldemizin Hoşumlu, Keser, Çötelli ve Faraşlı mahallelerinde ikamet eden 40 öğrencimize ayakkabı, pantolon ve tişört dağıttık. Bu sayıyı 300'e çıkartacağız." dedi.