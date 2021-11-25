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Türk Kızılay'dan 50 kız çocuğuna burs imkanı - Son Dakika

Türk Kızılay'dan 50 kız çocuğuna burs imkanı

25.11.2021 11:25
Türk Kızılay'dan 50 kız çocuğuna burs imkanı

Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği, sanatçıların da destek verdiği başarılı ancak dezavantajlı kız çocuklarının eğitimi için organize edilen programda 50 kız öğrenciye burs imkanı sağlandı.

Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği, sanatçıların da destek verdiği başarılı ancak dezavantajlı kız çocuklarının eğitimi için organize edilen programda 50 kız öğrenciye burs imkanı sağlandı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, gönüllüleri ve uzman ekipleriyle insanların yardımına koşan Kızılay, dezavantajlı kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak için de bir bağış programı düzenledi. Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Kadın Başkanlığının düzenlediği programa ünlü sanatçılar da gönderdikleri görüntülü mesajlarla destek verdi.

Mazhar Alanson, Orhan Gencebay, Zahide Yetiş, Zafer Ergin, Alişan ve Emre Altuğ hazırladıkları görüntülü mesajlarla Türk Kızılay'a ve projeye destek verdiler. Program sonunda yapılan bağışlarla 50 kız çocuğuna eğitim bursu imkanı sağlandı.

Ünlüler hazırladıkları görüntülü mesajlarında Kızılay'ın toplum için önemine dikkati çekti.

Türk Kızılay'a desteklerini gönüllü olarak dile getiren sanatçılar, "Kız çocuklarının eğitimine destek vermek ülkemizin geleceğine yardım etmek demektir. Kızılay hiçbir ayrım yapmadan tüm insanlığa yardım ederek göğsümüzü kabartmıştır. Bizi hep gururlandırmıştır. Kızılay her yere yetişiyor. İhtiyacı olan kızlarımızın eğitimine destek vermek toplumumuza önemli yararlar sağlayacaktır. Kızılay'ın bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorması içimizi ısıtıyor." mesajlarını paylaştılar.

Çocuklara el uzatmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubesi Kadın Kolları Başkanı Nilhan Kösen Ayan da "Bizi dünyadan en çok ayıran özelliğimiz vicdani yapımız" diyerek, şunları ifade etti:

"Kriz anlarında, ne zaman nerede bir ihtiyaç olsa hemen kenetlenip yardıma koşma refleksine sahibiz. Bugün kız çocuklarına burs etkinliği için bir araya geldik. Herkese ilgisi ve desteği için çok teşekkür ediyorum. Kızılay kadını, gecesini gündüzüne katıp iyilik için yılmadan yorulmadan çalışıyor. Genel Başkanımız Kerem Kınık, Kızılay'ın bir cinsiyeti olsa 'kadın olurdu' der. Kadınlarımız, sel, deprem, pandemi, her türlü felakette Kızılay'ımızın merhamet eli olmaya devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra toplumsal güçlendirme çalışmalarımız kapsamında bu gibi etkinlikleri yıl boyu sürdüreceğiz."

Türk Kızılay'dan 50 kız çocuğuna burs imkanı
Türk Kızılay'dan 50 kız çocuğuna burs imkanı

Mazhar Alanson, İstanbul, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan 50 kız çocuğuna burs imkanı - Son Dakika


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