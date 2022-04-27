Türk Kızılay'dan 500 bin kişiye bayram desteği - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan 500 bin kişiye bayram desteği

27.04.2022 10:35
Türk Kızılay'dan 500 bin kişiye bayram desteği

Türk Kızılay, 500 bin kişiye bayramlık giysi yardımı ulaştırıyor.

Türk Kızılay, 500 bin kişiye bayramlık giysi yardımı ulaştırıyor.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan ramazan yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına devam ediliyor.

Ramazan yardımlarının içinde bulunan 500 bin kişilik bayramlık giysiler, ihtiyaca göre hazırlanan paketlerle ve Kızılay butikler aracılığıyla, herkesin kendi istediği giysiyi seçebileceği şeklinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ramazan boyunca devam eden çalışmalarla hayırseverlerin bağışlarının dağıtımını yaptıklarını belirtti.

Gönüllülerin de yardım çalışmalarına destek verdiğini ifade eden Kınık, şunları kaydetti:

"Bayram hediyelerimizi de ulaştırmaya devam ediyoruz. Bayramlık giyim malzemelerimizle hediyelerimizi dağıtıyoruz. Giyim yardımlarımızla bayramlık kıyafet heyecanını, imkanı olmayan ailelerimizin de çocuklarımızın da yaşamasını istiyoruz. Çocuklarımıza hazırladığımız ikram paketleri ve oyuncaklar da hediyelerimiz arasında yer alıyor."

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Türk Kızılay'dan 500 bin kişiye bayram desteği
Türk Kızılay'dan 500 bin kişiye bayram desteği

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Kızılay, Bayram, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan 500 bin kişiye bayram desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay'dan 500 bin kişiye bayram desteği - Son Dakika
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