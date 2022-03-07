Türk Kızılay'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 332 aileye gıda yardımı - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 332 aileye gıda yardımı

07.03.2022 12:45
Türk Kızılay'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 332 aileye gıda yardımı

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığı, Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde ihtiyaç sahibi 332 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığı, Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde ihtiyaç sahibi 332 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Ferit Ahmet Ziya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki yardım faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Human Appeal İnsani Yardım Kuruluşunun desteği ve Afgan Kızılay'ın koordinesinde, Maydan Vardak'ın Behsud ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 332 aileye acil ihtiyaçları olan gıda yardımı dağıtıldığını ifade eden Ziya, yardım paketlerinde un, sıvı yağ, çay, barbunya, şeker, bisküvi ve pirinç bulunduğunu belirtti.

Ziya, Türk Kızılay olarak her koşulda Afgan halkının yanında yer almayı sürdüreceklerini kaydetti.

Türk Kızılay'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 332 aileye gıda yardımı
Türk Kızılay'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 332 aileye gıda yardımı
Türk Kızılay'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 332 aileye gıda yardımı

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Afganistan, Kızılay, Afgan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 332 aileye gıda yardımı - Son Dakika


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