Türk Kızılay'dan "Arı Sütü Üretim Projesi" - Son Dakika

Türk Kızılay Adana Toplum Merkezi ile Sarıçam Belediyesi arasında arıcılığı geliştirmek amacıyla "Arı Sütü Üretim Projesi"nin protokolü törenle imzalandı.

Sarıçam Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Avrupa Birliği fonlarından desteklenen ve ilk etapta 200 aileye katkı sağlayacak projeye imza attı.

Saygılı, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin arı sütü ve propolis üretimi konusunda ihtiyacı karşılayamadığını ve bu alanda nitelikli yetiştirici eksikliği bulunduğunu kaydetti.

Bu ihtiyacı karşılamak ve Adana'nın yüksek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla Türk Kızılay Adana Toplum Merkezinin, Sarıçam Belediyesi ile arı sütü üretimi konusunda iş birliği kararı aldığını aktaran Saygılı, projeyle Türk vatandaşlara ve geçici koruma altında olan Suriyelilere eğitim verileceğini belirtti.

Saygılı, 4 yıllık proje kapsamında nitelikli iş gücü piyasası oluşturmanın yarı sıra, arı sütünün saklanması ve piyasaya sunularak gelir elde edilmesinin de hedeflendiğini söyledi.

Sarıçam Belediye Başkanı Uludağ da projenin bir farkındalık oluşturacağını, yeni bir iş sahası açacağına inandığını belirtti.

Milletvekili Ersoy, doğal zenginliği olan ürünün, Türk Kızılay ve Sarıçam Belediyesi'nin iş birliğiyle katma değerli hale getirileceğini ve istihdama katkı sağlanacağını aktardı.