Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için yardım kampanyası
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için yardım kampanyası

6 saat önce

Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgeye ulaşan ekipler, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için afet uzmanlarını seferber etti.

Türkiye'den gönderilen 2 tır yardım malzemesinin yanı sıra Bulgaristan'daki daimi temsilciliğinden de bölgeye bir tır yardım malzemesi takviyesi yapan Türk Kızılay, daha çok ihtiyaç sahibine yardım edebilmek adına yardım kampanyası başlattı.

"Arnavutluk sarsıldı. Uzat elini yaralarını saralım." sloganıyla düzenlenen yardım kampanyasına hayırseverlerin bağışlarını bekleyen Türk Kızılay, bağışlarla binlerce aileye Türkiye'nin merhamet elini uzatmaya devam edecek.

- Hayırseverlerden nakdi bağış bekleniyor

Arnavutluk'taki depremden etkilenen binlerce depremzedeye daha çok yardım ulaştırabilmek ve oluşabilecek nakliye masraflarının önüne geçmek adına yardım malzemelerini yerelden temin eden Türk Kızılay, hayırseverlerden de nakdi bağış bekliyor.

Bağış yapmak isteyen hayırseverler, "www.kizilay.org.tr" internet adresi ile bankalardaki Kızılay hesapları ve şubeler aracılığıyla bağışlarını ulaştırabiliyor. Ayrıca tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e "DEPREM" yazıp kısa mesaj göndererek de 10 lira bağış yapılabiliyor.

Arnavutluk, Türkiye, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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