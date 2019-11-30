Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı

6 saat önce

Ekiplerin zarar gören eve gelmeleri Zarar gören evin dışından görüntü Evin içinden görüntü Çadır malzemelerin getirilmesi Çadırın kurulması Depremzedenin konuşması Depremzedenin Anıl Kocabal ile kucaklaşması Anıl Kocabal'ın konuşması ARNAVUTLUK - Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen...

Ekiplerin zarar gören eve gelmeleri

Zarar gören evin dışından görüntü

Evin içinden görüntü

Çadır malzemelerin getirilmesi

Çadırın kurulması

Depremzedenin konuşması

Depremzedenin Anıl Kocabal ile kucaklaşması

Anıl Kocabal'ın konuşması ARNAVUTLUK - Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için çadır yardımında bulundu.

Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı

Arnavutluk, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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