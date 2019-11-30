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Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı (2)
6 saat önce
Türk Kızılayı yardım tırları Tırların yolda ilerleyişi Çadırların tırdan indirilmesi Çadırların taşınması ARNAVUTLUK - Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için çadır yardımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:00 Kaynak: AA
Türk Kızılayı yardım tırları
Tırların yolda ilerleyişi
Çadırların tırdan indirilmesi
Çadırların taşınması ARNAVUTLUK - Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için çadır yardımında bulundu. (2)
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