Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı (2)
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı (2) - Son Dakika

Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı (2)

6 saat önce

Türk Kızılayı yardım tırları Tırların yolda ilerleyişi Çadırların tırdan indirilmesi Çadırların taşınması ARNAVUTLUK - Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için çadır yardımında bulundu.

Türk Kızılayı yardım tırları

Tırların yolda ilerleyişi

Çadırların tırdan indirilmesi

Çadırların taşınması ARNAVUTLUK - Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için çadır yardımında bulundu. (2)

Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır yardımı (2)

Türk Kızılayı, Arnavutluk, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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