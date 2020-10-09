Türk Kızılay'dan Azerbaycan halkına 4 tır dolusu insani yardım - Son Dakika

Türk Kızılay'dan Azerbaycan halkına 4 tır dolusu insani yardım

09.10.2020 12:26
Türk Kızılay'dan Azerbaycan halkına 4 tır dolusu insani yardım, System.String[]

Türk Kızılay, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenen bölge halkı için 4 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderdi.

Türk Kızılay, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenen bölge halkı için 4 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderdi.

Azerbaycan Kızılay'ı çatışma bölgesinde mağdur olan insanların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Türk Kızılay'ına yardım çağrısı yapmıştı. Yardım çağrısı üzerine Türk Kızılay tarafından 250 çadır, 3 bin battaniye, 288 adet mutfak seti ve 500 yataktan oluşan insani yardım malzemesi hazırlandı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılımıyla gerçekleşen törende 4 tır dolusu yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay Afet Uzmanları eşliğinde Ankara Etimesgut ilçesindeki genel merkezden yola çıktı. Yardımların Pazar günü bölgeye ulaştırılması hedefleniyor.

Azerbaycan Kızılay'ından gelen talep üzerine yardım tırlarının hazırlandığını ifade eden Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "İnsanların can korkusuyla evlerinin bodrumlarına saklandığı, evlerini terk ettiği haberleri bizlere ulaştırıldı. Kızılay cemiyeti ile görüştüğümüzde pandemi ile oluşabilecek nüfus hareketlerine hazır olmak için yardım talep ettiler. Elimizde ne varsa kendileri ile paylaşmak için hazır olduğumuzu söyledik. Talepleri doğrultusunda 250 adet çadır, 288 adet mutfak seti, 500 yatak,3 bin battaniye toplam 1.2 milyon liralık insani yardım. Geçen sene sonunda dağlık Karabağ, bölgesine yaptığımız ziyaretlerde tespitlerimizi yapmıştık. Türk Kızılay olarak her türkü insani krizde yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz. Sivil bölgelerin etkilendiğini bütün dünya görüyor, çatışmaların bir an önce sonlanmasını, bölgede Azerbaycan bayrağının tekrar dalgalanmasını, sivillerin bu süreçten zarar görmemesini istiyoruz. Bu konvoy ilk konvoyunuz ama bundan sonra ihtiyaç olması durumunda elimizdeki imkanları seferber edeceğiz. Azerbaycan güçlüdür toplumu dayanışmayı bilir. Gıda yardımı talebinde bulunmadılar şu an için" dedi. - ANKARA

Türk Kızılay'dan Azerbaycan halkına 4 tır dolusu insani yardım
Türk Kızılay'dan Azerbaycan halkına 4 tır dolusu insani yardım
Türk Kızılay'dan Azerbaycan halkına 4 tır dolusu insani yardım

Azerbaycan, Kızılay, Türk, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Azerbaycan halkına 4 tır dolusu insani yardım - Son Dakika

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