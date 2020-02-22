Türk Kızılay'dan Ballıca Kur'an Kursu öğrencilerine yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Ballıca Kur'an Kursu öğrencilerine yardım - Son Dakika

Türk Kızılay'dan Ballıca Kur'an Kursu öğrencilerine yardım

7 saat önce

Türk Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan kıyafetler, Ballıca Kur'an Kursu öğrencilerine teslim edildi.

Türk Kızılay'dan Ballıca Kur'an Kursu öğrencilerine yardım, System.String[]

Türk Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan kıyafetler, Ballıca Kur'an Kursu öğrencilerine teslim edildi.

Of Kaymakamı Eyüp Fırat, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Hakan Terzioğlu, İlçe Müftüsü Hüseyin İspiroğlu ve Türk Kızılay Fatih Şube Başkanı Mustafa Türk ile Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde eğitim veren Kur'an kursunu ziyaret etti.

Mardin, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa ve Şırnak gibi illerden 81 öğrencinin Kur'an-ı Kerim eğitimi aldığı kursta öğrencilerle sohbet eden Fırat ve beraberindekiler, Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan kıyafetleri öğrencilere verdi.

Fırat, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılay gönüllülerine teşekkür ederek, şunları söyledi

"Ballıca Kur'an Kursu'muz, bölgemizin en önemli Kur'an eğitim merkezlerinden biri. Burada çoğu Doğu illerimizden olan 81 evladımız Kur'an-ı Kerim öğreniyor ve hafızlık eğitimi alıyor. Devletimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle öğrencilerimizin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bugün de Kızılay Fatih Şube Başkanımız tarafından temin edilen giysileri öğrencilerimize takdim ettik. Onları bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize."

Terzioğlu da çocukların kaliteli şekilde eğitim aldıklarını vurgulayarak, "Her yıl 15-20 arasında öğrencimiz hafızlığını tamamlayarak mezun oluyor. Mustafa Türk başkanımız da bizlere güzel bir destek oldu. Öğrencilerimiz adına kendilerine ve Kızılayımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Ballıca, Kızılay, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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