Türk Kızılay'dan Başkan Atila'ya Teşekkür

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Fahrettin Dokak ile birlikte ziyaret ettiği Başkan Atila'ya teşekkür plaketi verdi. Tan, Olgun Atila'nın diğer belediye başkanlarına ve kamu kurumlarına örnek olduğunu söyledi. Başkan Atila ise iki kurumun bakış açılarının aynı olduğunu ifade ederek, „Dil, din, ırk ayrımı yapmadan ihtiyacı olan tüm ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin dertlerine derman olmaya çalışıyoruz " dedi.

Türk Kızılayı'ndan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya teşekkür geldi. Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Fahrettin Dokak ile birlikte ziyaret ettiği Başkan Atila'ya yapılan işbirlikleri ve verdiği destek için teşekkür plaketi verdi.

TAN: OLGUN ATİLA ÖRNEK OLUYOR

Bornova Belediyesi ile Dost Market ve iftar sofraları olmak üzere pek çok alanda 5 yıldır işbirliği içinde olduklarına dikkat çeken Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, "Afet sahalarında da Bornova Belediyesi'nin desteklerini görüyoruz. Eski bir Kızılaycı olan Sayın Başkan Olgun Atila'nın Türk Kızılayı'na olan desteği devam ediyor. Bu yüzden kendisine çok teşekkür ediyor ve minnetlerimizi sunuyoruz. Olgun Atila, diğer belediye başkanlarına ve kamu kurumlarına örnek oluyor" diye konuştu.

ATİLA: BAKIŞ AÇIMIZ AYRI

Türkiye Kızılay'ı ile yaptıkları işbirliğinin hergeçen gün artarak devam ettiğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ise "Bornova Belediyesi ile Türk Kızılay'ın birlikte olması iyilikleri artması anlamında çok önemli. İki kurumun bakış açıları aynı. Dil, din, ırk ayrımı yapmadan ihtiyacı olan tüm ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Sorunları el birliği ile çözmeye devam edeceğiz" dedi.