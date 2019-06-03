Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'dan bayram hediyesi
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Türk Kızılay'dan bayram hediyesi

49 dakika önce

Türk Kızılay Düzce Şubesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırdı.

Türk Kızılay'dan bayram hediyesi, System.String[]
Türk Kızılay Düzce Şubesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırdı.
Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarına hız veren Türk Kızılay Düzce Şubesi, ramazan boyunca 3 bin aileye gıda kolisi ulaştırmanın ardından ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımında bulundu.
Türk Kızılay gönüllüsü gençler, belirlenen ihtiyaç sahibi aileleri tek tek dolaşarak bayramlıkları sahiplerine ulaştırdı. Özellikle çocukların mutluluğuna ortak ve vesile olan Kızılay gönüllüleri, çocukların bayrama mutlu girmesini sağladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:08 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Düzce, Kızılay, Güncel
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