Türk Kızılay'dan Bosna Hersek'teki göçmenlere yardım

Türk Kızılay
, Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac şehrinde kalan göçmenlere çadır ve mutfak seti yardımında bulundu.
Bosna Hersek Kızılhaçının talebi üzerine harekete geçen Türk Kızılay, Bihac'ın Vucjak kasabasına yerleştirilen ve kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren göçmenlere çadır ve mutfak araç gereçlerinden oluşan yardım gönderdi.
Bosna Hersek Kızılhaçı Genel Sekreteri Rajko Lazic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bihac merkezden Vucjak'a yerleştirilen göçmenlerin kötü koşullarda kaldığını belirterek "Bölgeye yerleştirilen göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için Türk Kızılay ile irtibata geçtik. Cevabın hemen gelmesi üzerine bugün 31 çadır ve mutfak seti gönderiyoruz." dedi.
Vucjak'a yerleştirilen yaklaşık bin kişilik göçmen grubunun hepsine çadırda barınma imkanı sunmayı hedeflediklerini ifade eden Lazic, bölgede halihazırda 60 çadırın bulunduğunu, hedeflerinin 100 çadır olduğunu kaydetti.
Türk Kızılay Bosna Hersek Temsilcisi Suat Sokullu da dün gelen talep üzerine bugün hemen harekete geçtiklerini belirterek "Bölgede su depoları, çevre düzenlemesi ve mültecilerin her ihtiyacını karşılamaya çalışacağız." dedi.
Vucjak'ta bin kişilik çadır kent kurma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Sokullu, "Bölgede kurulu 50 kişilik çadırlarımız mevcut. Bugünkü yardım açıkta kalan 150 mülteci için. Bugün 16 metrekarelik 31 tane çadır ve mutfak seti gönderiyoruz. Yarın da yatak ve yatak süngerleri göndereceğiz." diye konuştu.
Bu arada, geçen hafta Bihac'daki göçmen kamplarından birinde çıkan kavga
huzursuzluğa yol açmış, kendi aralarında kavga eden göçmenlerin, ertesi gün ellerinde sopalarla yerleştirildikleri kampın yakınlarındaki bir köye girmesi bölge sakinlerini tedirgin etmişti.
Bunun üzerine, durumu kontrol altına almaya çalışan devlet yetkilileri önce göçmenlere sokağa çıkma yasağı uygulamış, ardından Vucjak'a yerleştirilmelerine karar vermişti.