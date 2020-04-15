Türk Kızılay'dan Bursa dağ ilçelerine gıda desteği - Son Dakika

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Bursa Valiliği bünyesindeki Vefa Destek Grubu'nun çalışmaları ve hayırseverlerin destekleri ile oluşturulan gıda kolileri ile kıyma, kavurma konservelerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere ilçe kaymakamlıklarına ulaştırmaya devam ediyor.



Türk Kızılay Bursa Şubesi, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın tehdidi ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Vefa Destek Grubu çalışmaları kapsamında hazırlanan gıda kolileri ve kıyma, kavurma konserveleri dağ ilçelerinin Kaymakamlıklarına ulaştırıldı. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan'ın nezaretinde gerçekleştirilen programla Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan, Harmancık Kaymakamı Yasin Şahin ve Keles Kaymakamı Kübra Teymur ziyaret edilerek yardım kolileri teslim edildi.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Vefa Destek Grubu ile yürüttükleri çalışmalar ve şehrin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Kızılay Bursa Şubesi ekipleri salgın tehdidine karşı da umut olmayı sürdürdüklerini belirtti. Davut Gürkan, Virüs Salgını tehdidi ile mücadele günlerinde de hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasındaki iyilik köprüsünü en doğru şekilde kurarak, Bursa'nın her noktasına Türk Kızılay'ın merhamet elini ulaştıracaklarını söyledi. - BURSA