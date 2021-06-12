Türk Kızılay'dan Çınar ilçesinde yaşayan dar gelirli aile yardım - Son Dakika

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Çınar ilçesinde yaşayan dar gelirli aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu.
Kızılay ekibi, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Başalan Mahallesinde 2 odalı toprak evde yaşayan ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Hasan Buğdaycı'nın evini ziyaret etti.
Çocuklara oyuncak hediye eden ekip, aileye 2 koli gıda malzemesi, 5 paket kavurma, 2 kilogram kurban eti, hijyen seti, 4 çocuk kiti desteği sundu.
Kaynak: AA
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