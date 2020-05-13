Türk Kızılay'dan çocuklara hediye - Son Dakika

Türk Kızılay Ereğli Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Şube Başkanı Yaşar Ciğer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ardından 14 yaş altı çocukların da belirli saatlerde dışarı çıktığını ve bu mutluluklarına ortak olmak için çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi.

Park, yürüyüş ve oyun alanlarındaki çocukların yüzlerinin güldüğünü anlatan Ciğer, "Türk Kızılay olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına çeşitli hediyelerimizi çocuklarımıza vererek onların mutluluklarına ortak olduk." dedi.