Türk Kızılay'dan Dağıstan'a 1 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Türk Kızılay'dan Dağıstan'a 1 tır yardım malzemesi gönderildi

Türk Kızılay'dan Dağıstan'a 1 tır yardım malzemesi gönderildi Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan: "Dileğimiz ve temennimiz bu salgının bir an evvel ortadan kalkması" Türk Kızılay'ı tarafından 1 tır yardım malzemesi Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne doğru yola çıktı.

Türk Kızılay'dan Dağıstan'a 1 tır yardım malzemesi gönderildi

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan:

"Dileğimiz ve temennimiz bu salgının bir an evvel ortadan kalkması"

ANKARA - Türk Kızılay'ı tarafından 1 tır yardım malzemesi Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne 1 tır yardım malzemesi gönderildi. Yardım malzemeleri Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ve Çerkes Dernekleri Federasyonu temsilcisi Hacı Bayram Bolat'ın katıldığı uğurlama töreni ile Türk Kızılay'ın Etimesgut tesislerinden yola çıktı.

"Korona virüs her bölgede tesirini gittikçe arttırıyor"

8 farklı malzemeden oluşan ve Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne doğru yola çıkan yardım tırının yanı sıra akşam saatlerinde Tacikistan'daki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere hareket etmesi planlanan Türk Hava Yolları uçağının da beraberinde 20 bin adet 3 katlı cerrahi maske götüreceğinin bilgisini aktaran Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, "Korona virüs her bölgede tesirini gittikçe arttırıyor. Rusya'nın Dağıstan bölgesinde de yavaş yavaş vakaların ortaya çıktığını ve bununla ilgili tedbirlerin alındığını da biliyoruz. Bölgede kişisel koruyucu ekipman ve ilaçlara ihtiyaç olduğunu Çerkes Dernekleri Federasyonu tarafımıza iletti. Cumhurbaşkanlığımız, Dış İşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonuyla birlikte bizler 1 tır yardım malzemesini Dağıstan'a uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

Dağıstan'a giden yardım tırının maliyeti 2.6 Milyon TL

Öte yandan Ankara'dan yola çıkan yardım TIR'ında 100 bin adet 3 katlı cerrahi maske, 20 bin adet EN149 Maske, 20 bin adet Koruyucu Tulum, 22 bin adet Koruyucu Gözlük, 3 bin adet Plenequil TB İlaç, 3 bin adet Tamıflu TB İlaç, 5 adet Türkiye'de üretilen Milli Solunum Cihazı, 500 litre Dezenfektan olduğunun altını çizen Altan, "Bu yardımın maliyeti 2.6 milyon TL. Bu yardımla 28. yardımımızı yolluyoruz. Akşam da inşallah Tacikistan'a 29. yardımımızı göndereceğiz. Tacikistan'a da 20 Bin tane Cerrahi Maske ulaştıracağız. Dileğimiz ve temennimiz bu salgının bir an evvel ortadan kalkması. Biz, Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere çalışmanın yapılmasında yardımcı olan Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çerkes Derneği Federasyonu, Rusya'daki Dağıstan yetkililerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bu yardım tırının oluşmasında Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatı oldu"

Çerkes Dernekleri Federasyonu adına yardım tırının gönderildiği alanda bulunan Hacı Bayram Bolat ise, "Bu yardım tırının oluşmasında Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatı oluşmuştur. Bundan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyoruz ki; bu yardım Korona virüsün en çok görüldüğü Cumhuriyetlerden birisi olan Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne faydalı olacaktır. En kısa zamanda Dağıstanlıların Covid-19'dan kurtulmaları ve oradaki hayatın normale dönmesini diliyoruz" diye konuştu.

Türk Kızılay'dan Dağıstan'a 1 tır yardım malzemesi gönderildi

Dağıstan, Kızılay, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 10:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türk Kızılay'dan Dağıstan'a 1 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Son Dakika

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı "Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz         
01:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı         
00:57
Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı         
00:55
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi         
00:45
Siyasi partiler video konferansla bayramlaşacak! MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek Siyasi partiler video konferansla bayramlaşacak! MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek         
00:35
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu         
00:24
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi         
23:59
Son Dakika: Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler Son Dakika: Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler         
23:57
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı         
23:55
PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi         
23:47
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor         
23:23
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu         
23:14
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar         
22:57
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı         
22:46
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor         
22:38
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir         
22:36
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi         
22:33
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu         
22:18
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi         
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?         
21:46
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu         
21:41
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı         
21:34
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu         
21:24
Ağrı'da seçim zamanı camilerde Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi         
21:01
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı         
20:55
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu         
20:25
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2020 04:34:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılay'dan Dağıstan'a 1 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]