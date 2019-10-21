Türk Kızılay'dan Diyarbakır'da 4 bin aileye gıda yardımı

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, "Kızılay olarak kurban bereketinin yıl boyunca devam etmesini istiyoruz. İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız sürecek. Diyarbakır'da desteklerini ve bağışlarını Kızılay'dan esirgemeyen bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bu yıl Kurban Bayramında "Hilal olsun Türkiye" sloganı ile Kızılay Genel Merkezinin başlattığı kurban faaliyetleri, kısa sürede hedefine ulaşarak yurt içi ve yurt dışındaki yoksullara umut oldu.

Diyarbakır il merkezi ile tüm ilçelerde yürütülen kurban bağışı faaliyetleri kapsamında Türk Kızılayına bağışlayan vatandaşların kurbanları, veteriner, din görevlileri ve noter huzurunda kesildi. Kesilen etler, genel merkez tarafından konserve kavurma haline getirildi.

Kızılay genel merkezi tarafından gönderilen 4 bin kutu konserve kavurmaların Diyarbakır'ın merkez Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde yetim, yaşlı, dul, çalışamayacak derecede hasta ve engelli ailelere dağıtımına başlandı.

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Işık, kesilen kurbanlıkların kavurma kuşbaşı ve kavurma kıyma haline getirilerek konserve kutularına konulduğunu, şubeler aracılığıyla belirlenen yoksul ailelere birey sayısına göre 3'er ve 4'er adet 800 gramlık konservelerin ulaştırılacağını söyledi.

Işık, "Kızılay olarak kurban bereketinin yıl boyunca devam etmesini istiyoruz. İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız sürecek. Diyarbakır'da desteklerini ve bağışlarını Kızılay'dan esirgemeyen bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bağışlarının emin ellerde olduğunu ve yerine ulaştığını bilmelerini istiyor, Kızılay'a desteklerinin devamını diliyorum. Kurban vekaletini Türk Kızılay'a bağışlayan tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.