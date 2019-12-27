Türk Kızılay'dan Doğubayazıt'ta üniversite öğrencilerine konferans - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Doğubayazıt'ta üniversite öğrencilerine konferans - Son Dakika

Türk Kızılay'dan Doğubayazıt'ta üniversite öğrencilerine konferans

6 saat önce

Türk Kızılay, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen konferansta üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Türk Kızılay'dan Doğubayazıt'ta üniversite öğrencilerine konferans, System.String[]

Türk Kızılay, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen konferansta üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.


Türk Kızılay Ağrı ve Doğubayazıt şubeleri, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulunda Kızılay'ın tarihsel gelişimi, faaliyet alanları ve Genç Kızılay ile ilgili konferans düzenledi.


Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, konferansta yaptığı konuşmada, AİÇÜ'de Genç Kızılay Gönüllüsü 350 öğrencinin olduğunu söyledi.


Bu sayının giderek arttığını anlatan Tatlı, "Öğrenci arkadaşlarımızın temel amacı, ailelerinin beklentilerini unutmayarak derslerinde başarı elde edebilmektir. Geriye kalan zamanlarını değerli ve anlamlı kılmak için Kızılay'da gönüllü olarak faaliyet göstermektedirler." dedi.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin ise, gençlerin gönül gücünden faydalanmak istediklerini dile getirdi.

Gençlere gidilmedik aile ve köy bırakmama çağrısında bulunan Şahin, "Siz de diğer genç emsalleriniz gibi bu ailede yer alıp hayatınızı hem anlamlı kılıp hem de ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olabilirsiniz. Sizleri en yakın zamanda şubemize bekliyorum, gelin çalışmalarımızı yakından görün." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi İlk Yardım Eğitmeni Neşe Göktürk de yakın zamanda tekrar Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokuluna gelip sertifikalı ilk yardım eğitimi vereceklerini anlattı.

Konferansa, Ağrı Türk Kızılay Genel Hizmet Yöneticisi Naci Polat, Ahmedi Hani Meslek Yüksekokulu akademisyenleri, Türk Kızılay gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Doğubeyazıt, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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