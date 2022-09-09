TÜRK KIZILAY'DAN GAZETECİLERE 'İLK YARDIM' EĞİTİMİ - Son Dakika
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TÜRK KIZILAY'DAN GAZETECİLERE 'İLK YARDIM' EĞİTİMİ

09.09.2022 13:35

TÜRK Kızılay ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) arasında imzalanan 'Medya Mensupları İlk Yardım Bilgilendirme İşbirliği Protokolü' kapsamında gazetecilere ilk yardım eğitimi verilecek.

TÜRK Kızılay ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) arasında imzalanan 'Medya Mensupları İlk Yardım Bilgilendirme İşbirliği Protokolü' kapsamında gazetecilere ilk yardım eğitimi verilecek. Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, projenin, Gaziantep'te geçen ay meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 15 kişi arasında bulunan basın mensupları Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver anısına düzenlediklerini dile getirdi.

Gaziantep- Nizip otoyolunda 20 Ağustos günü meydana gelen kazaya müdahaleye giden ambulans ve itfaiye araçlarıyla kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere devrilen otobüsün çarptığı, aralarında İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de olduğu 15 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası gazetecilere 'ilk yardım' eğitimi verilecek. Bu kapsamda TGF ile ÇGC arasında 'Medya Mensupları İlk Yardım Bilgilendirme İşbirliği Protokolü' imzalandı. Seyhan ilçesinde ÇGC tesisindeki imza törenine, Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, TGF Genel Başkan Yardımcısı Rüstem Kaya Tepe, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Başkanı Kerim Hoşfikirer ve basın mensupları katıldı. İlk olarak Türk Kızılay görevlileri, toplantıya katılan basın mensuplarına trafik kazası anında alınacak güvenlik önlemleri ve ilk yardım müdahaleleri hakkında canlandırma yöntemiyle bilgi verdi. Daha sonra ÇGC Başkanı Esendemir ve Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı hazırlanan protokolü imzaladı.

BASIN MENSUPLARIMIZ İLK YARDIM KAHRAMANI OLACAK

Bu projenin, Gaziantep'te geçen ay trafik kazasında hayatını kaybeden basın mensupları Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver anısına düzenlendiğini dile getiren Saygılı, şunları kaydetti

Kardeşlerimizin vefatı sonrası federasyonla iletişime geçtik. İlk protokolü Adana'da imzaladık. Bunu ülke geneline yayacağız. Gözümüz kulağımız olan basın mensupları haber yaparken olay yerine ilk gidenlerden oluyor. İşte bu noktada ilk yardım eğitimleri olursa güvenlik önlemi alabilirler. Bununla birlikte can kurtararak ilk yardım kahramanı da olacaklar.

ÇGC Başkanı Esendemir ise basın mensupları için ilk yardım eğitiminin şart olduğuna vurgu yaparak, Türkiye genelinde 22 ilk yardım merkezinde basın mensubu arkadaşlarımız bu eğitimi alacak. Ardından sertifikaları verilecek. Tüm basın çalışanlarımız bu kursa katılabilecekler dedi.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Kızılay, Güncel, Son Dakika

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