Türk Kızılay'dan Hatay'taki sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme desteği - Son Dakika

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına tıbbı malzeme desteğinde bulunuldu.

Koruyucu tulum, eldiven, gözlük, maske ve dezenfektan gibi toplam 57 bin 530 tıbbı malzeme, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş, AA muhabirine, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile canla başla mücadele ettiğini anlatan Karataş, çalışmaları kapsamında karantina uygulanan bölgelerdeki vatandaşlara da hijyen kiti ve gıda paketi yardımı yaptıklarını kaydetti.