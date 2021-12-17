Türk Kızılay'dan Havza'da evi yanan aileye yardım - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde yangın sonucu evleri büyük zarar gören aileye Türk Kızılay tarafından gıda ve giyim yardımı yapıldı.

Yenice Mahallesi'nde bir kişinin de hayatını kaybettiği yangında eşyaları kullanılamaz hale gelen aileye Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından yardım eli uzatıldı.

Geçici süreyle komşusunun evinde ikamet eden mağdur aileyi ziyaret eden Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, yangında annesini kurtarmak için mücadele ederken yaralanan Hasan Yücel'e geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

Türk Kızılayın zaman kavramı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi herkesin yanında olduğunu vurgulayan Çörekçioğlu, "Öncelikle kaybınız için üzgünüz fakat hayat devam ediyor ve geride kalanlara sahip çıkmak bizlerin görevi. Ailemize evlerinin tadilatı ve tadilat sonrası ev eşyaları konusunda nakdi ve ayni yardımların yapılabilmesi için süreci başlattık. İnşallah kısa sürede ailenin yaralarını saracağız. Bu arada ailemize kapılarını açan komşusuna teşekkür ederim." dedi.

Çörekçioğlu, hayırsever vatandaşları daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek adına Kızılaya bağış yapmaya davet etti.

Hasan Yücel ise sağlık durumun düzeldiğini belirterek, Türk Kızılay yetkililerine teşekkür etti.