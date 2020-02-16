Türk Kızılay'dan İdlib'den göç edenlere yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan İdlib'den göç edenlere yardım eli - Son Dakika

Türk Kızılay'dan İdlib'den göç edenlere yardım eli

6 saat önce

Türk Kızılay, İdlib ve çevresindeki çatışmalardan kaçarak zeytin ağaçlarının altına sığınan Suriyelilere yardım eli uzattı.

Türk Kızılay, İdlib ve çevresindeki çatışmalardan kaçarak zeytin ağaçlarının altına sığınan Suriyelilere yardım eli uzattı.

Çatışmalardan kaçarak güvenli gördükleri, Türkiye sınırının yakınlarında bulunan Mashhad Ruhin bölgesindeki zeytinliğe sığınan Suriyeli ailelere, Türk Kızılay ekiplerince çadır ve soba kurulumu yapıldı.

Yatak, battaniye ve gıda malzemesi yardımında da bulunan ekipler, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere sığındıkları bölgelerde destek olmaya çalışıyor.

Türk Kızılay Sınır Ötesi Yardımlar Sorumlusu Hakan Sarı, yaptığı açıklamada, İdlib'in güneyinde yaşanan çatışmalar ve ağır bombardımanlar nedeniyle halkın büyük bir kısmının kuzeye doğru göç etmek zorunda olduğunu anlattı.

Türk Kızılay olarak bu göç hareketine duyarsız kalmadıklarına dikkati çeken Sarı, "Özellikle böyle zeytin ağaçlarının altında tespit ettiğimiz, çadırı olmayan ailelere çadır kurma suretiyle barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda ekiplerimizin tespit etmiş olduğu, aynı çadırın içerisinde yaşayan iki veya üç aileye ulaşarak onlara ayrı çadırlar sağlamış oluyoruz. Tabi çalışmalarımız sadece barınma ihtiyacıyla kalmıyor, onların gıdasını, hijyenini, soba ihtiyaçlarını da karşılıyoruz." diye konuştu.

Çocukları da unutmadıklarını belirten Sarı, bisküvi, çikolata dağıtarak onları da mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Sarı, bölgedeki ihtiyacın çok fazla olmasından dolayı bağışçıların katkılarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Türk Kızılay, Afrin ve Cinderes bölgelerinde de çadır kurulumu ve insani yardım malzemesi dağıtımını sürdürüyor.

Türk Kızılay'dan İdlib'den göç edenlere yardım eli

Kızılay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:45 Kaynak: AA
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