TÜRK KIZILAY'DAN İDLİB'E OKSİJEN DOLUM TESİSİ - Son Dakika

TÜRK Kızılay ile uluslararası yardım kuruluşu Human Appeal Derneği'nin Suriye'nin İdlib kentinde kurduğu oksijen dolum tesisleri, hizmete açıldı. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Oksijen tesisleri ile ihtiyaç duyulan oksijenin yüzde yetmişi karşılanmış olacak dedi.

Türk Kızılay, Suriye'de rejim saldırılarıyla evlerini terk edip İdlib kentinde zor şartlarda kalan sivillere insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kızılay ile Human Appeal Derneği'nin organizesiyle 2 oksijen dolum tesisi kuruldu. Tesislerin açılışına Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan katıldı. Bölgede, ihtiyaçların tespitinin ardından somut adımlar atmak için çalıştıklarını söyleyen Dr. Altan, Daha önce tespitini yaptığımız, sağlık kuruluşlarındaki hastanelerdeki oksijen ihtiyacı için Human Appeal Derneği ile yaptığımız iş birliğiyle 2 tane oksijen dolum istasyonunun açılışını yaptık. İdlib'teki 30-35 sağlık kuruluşuna buralardan oksijen tüpleri gönderilecek. Covid-19 hastaları ve diğer hastalar için kullanılacak. Bizim yapmış olduğumuz bu oksijen tesisleriyle ihtiyaç duyulan oksijenin yüzde 70'i karşılanmış olacak dedi.

BİN 400 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ OKUL

İnsani yardım çalışmaları kapsamında İdlib'de Kefer Losin çadır kentte 901 adet 2 odalı briket evler inşa ettiklerini de anlatan Altan, Bu inşa etmiş olduğumuz evlerde tabi çocuklar var, eğitim almaları gerekiyor. Şu kısa zaman zarfında buralarda yaşayan insanlar özellikle çadır kentlerden briket evlere geçtikçe artık daha kalıcı olmaya başlıyorlar. Bu kalıcılığı sağlamak için de hem eğitim alanında hem de sağlık alanında ihtiyaçlarını gidermemiz mutlaka gerekiyor. Bunun yanında başka projelerle geçimlerini temin etmeleri için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Onlar için bulunduğumuz yerde 22 sınıfın olduğu 1 okul inşa ediyoruz. İlkokul ve ortaokul seviyesinde olacak. Sınıflarımız 30 kişilik sabah ve öğleden sonra eğitim verecek. Dolayısıyla bin 400 öğrenci kapasiteli 1 okul olacak burası, hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca, bölgede Meşhed Ruhin ve Azez'de de eğitim tesisleri yapmak için çalışmalarımız sürüyor diye konuştu.

ÇADIRLARDA KALANLARA YARDIMLAR SÜRÜYOR

İç savaş sebebiyle çevre illerden çıkarak, İdlib bölgesinde buldukları ağaçların altında çadırda kalan sivillere yardımlar yapıldığını kaydeden Altan, sözlerini şöyle sürdürdü

İdlib merkezine 8 kilometre uzaklıktaki düzensiz çadırlarda kalan ailelere gıda malzemesi, battaniye, kömür ve ihtiyacı olanlara soba dağıttık. Çocukların sevinmesi için de oyuncaklar teslim ettik. Bölgede, düzensiz durumda bulunan ve zor şartlarda yaşamlarını sürdüren çadır kentleri sistemimize dahil ediyoruz. Artık oraya günlük ekmek gidecek ve gıdalar da düzenli olarak gitmeye devam edecek dedi. (DHA)