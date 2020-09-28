Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi, ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın halktan aldığını, halkın kötü günlerinde vatandaşların yardımına koşarak halka verdiğini belirtti.

Türk Kızılay'ın dünyanın her yerinde yaşanan doğal felaketlerde, savaşlarda herkesin yardımına koştuğunu aktaran İşler, şunları kaydetti:

"Amacı, toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın sağlanmasına katkıda bulunmak, muhtaç ve yoksul insanların refahına katkıda bulunmak, ayrıca eğitim ve gençlik sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktır. Ailelere en büyük yardım çocuklarının eğitimine yardım ve destek vermektir. Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi olarak okulların açılması ile çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Çocuklarımız her şeyimizdir, geleceğimizdir. Bir çocuğun hayatı eğitimle değişir, çocuklar okur dünya değişir."