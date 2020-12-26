Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi Rum ailelere gıda yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay, İstanbul'daki ihtiyaç sahibi Rum ailelere gıda yardımı ulaştırdığını açıkladı. Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın katılımıyla, çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye yardım dağıtıldı.

Türk Kızılay, azınlık cemaatlerine desteğe devam ettiğini duyurdu. Fatih'in Samatya semtinde bulunan ihtiyaç sahibi Rum vatandaşlara da yardım eli uzandı. Bölgede bulunan Panayia Altımermer Rum Kilisesi'nde Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Samatya Kültür ve Gençlik Derneği Başkanı Stelyo Gülgün'ün katılımlarıyla 80 aileye 80 gıda kolisi ve 160 adet Kızılay konserve kavurması dağıtımı yapıldı.

"YARDIMLAR DEVAM EDECEK"

Fatih ilçesi Balat semtinde bulunan Panayia Vlaherna Rum Kilisesi'nde ise 45 ihtiyaç sahibi aileye 45 gıda kolisi, 90 konserve kavurma dağıtımı gerçekleşti. Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılay olarak din, dil, ırk ayrımı yapmadan dünyanın birçok bölgesinde ve Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini belirterek, benzer faaliyetlerin devam edeceğini açıkladı.