Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay Merzifon Temsilciliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş yeri kapanan ve gündelikçi olarak geçinen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuluyor.

Türk Kızılay Merzifon Temsilciliği, işsiz kaldığı tespit edilen ve gündelik çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarını ulaştırmaya başladı.

Kızılay Merzifon Koordinatörü İskender Doğru, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını söyledi.

Kara gün dostu Kızılay'ın bu günlerde de halkın yanında olduğunu vurgulayan Doğru, "Gönüllü üyelerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda bohçalarımızı dağıtmaya devam ediyoruz. Yardımsever halkımızı da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için Türk Kızılay'ın koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü gıda paketi destek çalışmalarına katkıda bulunmaya davet ediyorum. Tüm hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederim." dedi.