Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay Suluova Temsilciliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş yeri kapanan, gündelikçi olarak geçinen ve sağlığını kaybetmiş ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulunuluyor.

Türk Kızılay Suluova Temsilciliği, Kızılay ve Suluova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kayıtları ile STK'lar ve mahalle esnaflarının tespitlerinden yola çıkılarak işsiz kaldığı tespit edilen, gündelik çalıştığı için geliri olmayan, sağlığını kaybetmiş ihtiyaç sahibi aileler ile öksüz ve yetimlere gıda, giyim ile nakdi yardımlar ulaştırılmaya başlandı.

Kızılay Suluova Temsilcisi Eyüp Oruç, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını söyledi.

"Kızılay, Amasya Şeker Fabrikası ile hayırsever iş insanlarının katkıları ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak suretiyle bu zorlu günlerde yanlarında olmaya çalışıyoruz." diyen Oruç, "Ulaşamadığımız kimse kalmasın istiyoruz. Ulaşamadığımız kimseler için Temsilciliğimize bildirim yapılmasını halinde o insanlarımıza da yardımları ulaştıracağız." ifadesinde bulundu.