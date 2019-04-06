Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Türk Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Yardım

1 saat önce

Türk Kızılay İzmir Şubesi, kentteki 2 bin 153 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Yardım, System.String[]
Türk Kızılay İzmir Şubesi, kentteki 2 bin 153 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte yürütülen yardımlar kapsamında mart ayında İzmir'de ikamet eden 2 bin 153 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve kavurma yardımı yapıldığı kaydedildi.

İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, göreve geldikleri tarihten bu yana 150 bin aileye çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuz, personelimiz ve Kızılay gönüllü ekibimizle İzmir'de ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek ve bu ailelerin evlerine ziyaretler gerçekleştirerek yüreklerine dokunduk. Geçmiş dönemlerde şubemizden bağış alan vatandaşlar şubemize gelerek bağışlarını alırken, yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda, resmi prosedürleri yerine getiren ve ihtiyaç sahibi tespiti yapılan ailelerimizin evlerine gidilerek yardımlarını kendilerine ulaştırıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:47 Kaynak: AA

İzmir, Kızılay, Güncel
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