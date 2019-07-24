Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
Son Dakika Güncel Haber

Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım

1 saat önce

Türk Kızılay Menteşe Şubesi, kentteki 108 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım, System.String[]
Türk Kızılay Menteşe Şubesi, kentteki 108 aileye gıda yardımında bulundu.
Türk Kızılayı Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından gönderilen kıyma ve kavurma konservelerini Menteşe'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade etti.
Yardımların Menteşe Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı işbirliğiyle yürütüldüğünü anlatan Gürbüz, Türk Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran hayırseverlere teşekkür etti.
Türk Kızılayı, Kenan Gürbüz, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi Türkiye ile ABD güvenli bölge görüşmelerine başladı Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım S-400 sevkiyatı devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:33:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]