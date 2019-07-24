Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
1 saat önce
Türk Kızılay Menteşe Şubesi, kentteki 108 aileye gıda yardımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:27 Kaynak: AA
Türk Kızılay
Menteşe Şubesi, kentteki 108 aileye gıda yardımında bulundu. Türk Kızılayı
Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz
, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından gönderilen kıyma ve kavurma konservelerini Menteşe'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade etti.
Yardımların Menteşe Kaymakamlığı
ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı işbirliğiyle yürütüldüğünü anlatan Gürbüz, Türk Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran hayırseverlere teşekkür etti.
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