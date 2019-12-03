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Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım

6 saat önce

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından Hanönü ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 30 gıda kolisi ile 120 kurban eti konservesi Hanönü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına teslim edildi.

Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım, System.String[]

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından Hanönü ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 30 gıda kolisi ile 120 kurban eti konservesi Hanönü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına teslim edildi.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel ve Kızılay personeli Necip Çalışkan, Hanönü ilçesine gelerek Kaymakam Aydın Göçer ve Belediye Başkanı Serkan Uçar'ı makamında ziyaret etti.

Güzel, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 30 gıda kolisi ile 120 kurban eti konservesini Sosyal Yardımlaşma Vakfına teslim ettiklerini söyledi.

Kastamonu, Kızılay, Hanönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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