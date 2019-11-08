Türk Kızılay'dan ihtiyaçlı öğrencilere mont yardımı

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Kızılay Haftası dolayısıyla ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye kışlık mont yardımı yapıldığını bildirdi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü gönüllüleri, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu, Havza İmam Hatip Ortaokulu ve Merkez İlkokulu ile Ilıca İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere kek, meyve suyu ve tatlı ikramında bulundu.

Öğrencilere Türk Kızılay tanıtım filmi izleten gönüllüler, Türk Kızılay'ın görev ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere kışlık montlar, okul idarelerine teslim edildi.

Çörekçioğlu, ilçe genelinde 150 kışlık montun ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldığını belirterek, "Hafta boyunca öğrencilerimize Kızılayı tanıtmak için çeşitli etkinliklerimiz oldu. Kızılay olarak sadece Kızılay Haftası boyunca değil, yıl genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında ve yardımcısı olma gayretindeyiz. Bizlere çalışmalarımızda destek olan gönüllülerimize teşekkür ederim." dedi.