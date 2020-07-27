Türk Kızılay'dan İnegöl'de 90 çocuğa bayramlık yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay İnegöl Şubesi tarafından Kurban Bayramı öncesi ailesi ihtiyaç sahibi 90 çocuğa bayramlık giysi dağıtıldı.

Yaklaşan bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine erzak ve kıyafet yardımı götürmeye devam eden şube yetkilileri, ilçede 90 çocuğa bayramlıklarını teslim etti.

Şube Başkanı Varol Yılmaz, "Pandemi süresince de İnegöl genelinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Mart ayından bugüne kadar 4 bin 112 aileye erzak ve hijyen yardımı ulaştırdık. Vatandaşlarımızın desteği ile bu yardımları inşallah sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.