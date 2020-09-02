Türk Kızılay'dan Irak'taki Ezidilere gıda ve hijyen malzemesi yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay, Irak'ın Duhok vilayetindeki bir kampta bulunan Ezidi iç göçmenlere 1500 adet gıda ve hijyen kolisi yardımında bulundu.

Türk Kızılay'ın Duhok'un Esyan Kampı'nda düzenlediği yardım organizasyonuna Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay katıldı.

Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kampta terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçan Ezidiler kalmakta. Ezidilerin temennisi de evlerine dönebilmek. Ancak bu arzuların ve hedeflerin önünde büyük bir engel var; PKK terör örgütünün Sincar'daki varlığı ve eylemleridir." ifadelerini kullandı.

"Katil bir terör örgütü olan DEAŞ'ın zulmünden kaçan Ezidiler bu sefer bir başka katil terör örgütü olan PKK nedeniyle evlerine dönememekte." diyen Karaçay, "Bizim de temennimiz, Ezidilerin huzur içinde evlerine dönebilecek istikrar ortamının sağlanmasıdır. Bu çerçevede PKK'nın o bölgedeki varlığının bitirilmesi önem arz etmektedir. " değerlendirmesinde bulundu.

Başkonsolos Karaçay, Türkiye'nin din, dil, ırk farketmeksizin insani yardım gerçekleştirdiğini, Ezidilere de zaman zaman bulundukları kamplarda yardımlar organize ettiklerini ve ileride de buna devam edeceklerini söyledi.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven de Duhok'taki Esyan Kampı'nda yaklaşık 2 bin ailenin ikamet ettiğine işaret ederek, "Bu ailelerin hepsi Ezidilerden oluşmaktadır. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf'un katılımıyla bin adet gıda ve 500 adet hijyen kolisi getirdik. Ezidilere daha önce de ciddi yardımlarımız oldu ve bu yardımlarımız da devam edecek." diye konuştu.