Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay'dan kan bağışçılarına madalya
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan kan bağışçılarına madalya

Türk Kızılay'dan kan bağışçılarına madalya

32 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışçıları ödüllendirildi.

Türk Kızılay'dan kan bağışçılarına madalya, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışçıları ödüllendirildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen programda, 45 kez kan bağışlayanlara plaket, 35 kez kan bağışlayanlara altın madalya ve 25 kez kan bağışlayanlara ise gümüş madalya verildi.

Programa katılan Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının ilk 8 ayında Türkiye'deki kan ihtiyacının yüzde 90'nın Türk Kızılay tarafından karşılandığını söyledi.

Türk Kızılay'ına 2018 yılında kan bağış oranının 2 milyon 571 bin 482 ünite olduğunu anlatan Kısacık, 2019 yılındaki hedeflerinin ise 2 milyon 705 bin 500 ünite olduğunu belirtti.

Kısacık, 31 Ağustos 2019 tarihine kadar bir milyon 830 bin 183 ünite kan toplanarak hedefin yüzde 68'inin gerçekleştiğini aktararak, yıl sonuna kadar 155 gezici ekiple 300 noktada, 3 bin 626 personelle kan bağışı hedeflerini tutturmak için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

TÜRKKÖK Projesine de değinen Kısacık, "13 Ağustos 2014 tarihinde başlamış olduğumuz kök hücre bağışçısı kazanımı çalışmalarımızda toplam 622 bin 725 kök hücre bilgisine ulaştık. TÜRKKÖK Projesi kapsamında 5 bin 483 kök hücre eşleşmesi olup, bu eşleşmelerden bin 374 nakil yapılmıştır. Kök hücre bağışı, kan bağışı gibi kısa bir sürede yapılabilmekte ve umut bekleyen insanları ölümün kıyısından kurtarabilmektedir." dedi.

Türk Kızılay Fatsa Şubesi Başkanı Gökhan Hocaoğlu ise program kapsamında bağışçılara plaket ve madalya takdim edildiğini dile getirdi.

Kızılay, Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:58 Kaynak: AA
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