Türk Kızılay'dan Keban'da ailelere yardım - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan Keban'da ailelere yardım

19.04.2022 11:14

Türk Kızılay Keban Temsilciliğince, 176 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Keban Temsilciliğince, 176 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Keban Koordinatörü Hasan Doğan, yaptığı açıklamada, "Hilal Olsun" projesi kapsamında Türk Kızılay Elazığ Şubesinin desteğiyle 176 aileye gıda yardımının gönüllerle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırmaya gayret ettiklerini kaydeden Doğan, "Zaman birlik zamanı. Destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.

Türk Kızılay'dan Keban'da ailelere yardım
Türk Kızılay'dan Keban'da ailelere yardım
Türk Kızılay'dan Keban'da ailelere yardım
Türk Kızılay'dan Keban'da ailelere yardım

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Keban'da ailelere yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay'dan Keban'da ailelere yardım - Son Dakika
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