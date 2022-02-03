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Türk Kızılay'dan KİSEV'e ziyaret - Son Dakika

Türk Kızılay'dan KİSEV'e ziyaret

03.02.2022 10:37
Türk Kızılay'dan KİSEV'e ziyaret

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Keşan İyilik Sağlık Vakfı'nı (KİSEV) ziyaret etti.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Keşan İyilik Sağlık Vakfı'nı (KİSEV) ziyaret etti.

Tan, ziyarette yaptığı konuşmada, vakfın kan bağışına destek verdiğini belirtti.

KİSEV ile işbirliklerinin süreceğini aktaran Tan, "Türk Kızılay olarak Edirne şubemizin de destekleriyle Keşan'ın yanında olmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. KİSEV'e emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da belediyenin Türk Kızılay ile önemli ve güçlü bir birlikteliği olduğunu söyledi.

Kan bağış kampanyalarına destek vermeyi sürdüreceklerini aktaran Helvacıoğlu, "Bu birliktelik başta sağlık olmak üzere, sosyal yaşamdan eğitime kadar Keşan'ımıza müthiş bir toplumsal katkı sağlamaya devam edecek." dedi.

Ziyarette, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, KİSEV Yönetim Kurulu üyeleri Necmi Kaymaz, Hüseyin Çakmak, Mahmut Demirkan, Hasan Şen ve Bayram Ali Kalfalar da yer aldı.

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Ercan Tan, Kızılay, Keşan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan KİSEV'e ziyaret - Son Dakika


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