Türk Kızılay'dan Kuzey Makedonya'da kurban eti dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay'dan Kuzey Makedonya'da kurban eti dağıtımı

10.07.2022 19:19
Türk Kızılay'dan Kuzey Makedonya'da kurban eti dağıtımı

Türk Kızılay tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yapıldı.

Türk Kızılay tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yapıldı.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, gazetecilere, dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi Kuzey Makedonya'da da kurban kesim faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Başta Üsküp olmak üzere Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Ustrumca'da da kurban dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran Tanık, Ustrumca köylerinde 1050 hisseyle 4 bin aileye, Üsküp'te ise 20 büyükbaş ile 520 ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını kaydetti.

Türk Kızılay olarak başta bölge ülkeleri olmak üzere 21 ülkede faaliyet göstereceklerini kaydeden Tanık, "Yurt dışı için hedeflenen toplam kurban hisse sayısı 114 bin olarak belirlenirken, 50 bölgede kesilmesi planlanan kurbanlıklarla 2 milyon 850 bin ihtiyaç sahibine ulaşılması planlanmaktadır." diye konuştu.

Türk Kızılay ile Üsküp'te dağıtım faaliyetleri gerçekleştiren Kuzey Makedonya merkezli Kültür ve Yardımlaşma Derneği "Merhamet" Başkanı Rıdvan Caferi, Türkiye ile Türk Kızılay'ına Kuzey Makedonya halkının yanında olması dolayısıyla teşekkür etti.

Merhamet olarak Türk Kızılay'ın yanı sıra Türkiye'den farklı iş birlikleri de yaptıklarını anımsatan Caferi, bu iş birlikleri kapsamında 2 binin üzerinde aileye ulaştıklarını belirtti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Makedonya, Kızılay, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Kuzey Makedonya'da kurban eti dağıtımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 İlber Ortaylı ile Melih Gökçek arasında hizmet tartışması! Gökçek "Ya cahilsin ya yağcı" deyip Ortaylı'yı TV'de tartışmaya çağırdı
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
18:18 Bayram ziyareti sonrası yürek yakan haber: Kontrolden çıkan araçta yer alan aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
17:46 Mezarlıktan kötü kokular gelince her şey ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra ağaca asılı halde cesedini buldular
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
17:15 İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı sırada tatilde olduğu iddia edilen İmamoğlu konuştu: Ailemle il dışındaydım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 19:34:59. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılay'dan Kuzey Makedonya'da kurban eti dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement