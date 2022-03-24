Türk Kızılay'dan maden suyuna özel internet sitesi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay'dan maden suyuna özel internet sitesi

24.03.2022 16:21
Türk Kızılay'dan maden suyuna özel internet sitesi

Alanında uzman akademisyen ve doktorlar, maden suyunun özellikleri ile sağlık, beslenme, spor ve güzellik alanındaki faydalarını "Madensuyu.org" sitesinde anlatacak.

Alanında uzman akademisyen ve doktorlar, maden suyunun özellikleri ile sağlık, beslenme, spor ve güzellik alanındaki faydalarını "Madensuyu.org" sitesinde anlatacak.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada maden suyu kaynakları bakımından en zengin ülkelerden biri olan Türkiye'nin zengin kaynakları hakkında bilimsel gerçekleri kitlelerle buluşturmak ve maden sularının faydaları hakkında toplum genelinde farkındalığı artırmak amacıyla "Madensuyu.org" web sitesi hizmete açıldı.

Alanında güvenilir bilgi kaynağı olmayı amaç edinen ve Kızılay Maden Suları'nın desteğiyle açılan platformda, her biri kendi alanında uzman akademisyen ve doktorların yer aldığı bilim kurulu aracılığıyla maden sularına dair tüm güncel bilgiler paylaşılacak.

Bilim kurulunda yer alan, Prof. Dr. Bahattin Yalçın, Prof. Dr. Birol Saygı, Prof. Dr. Selda Bereket Yücel, Prof. Dr. Mehmet Ali Ağırbaşlı, Prof. Dr. Fatma Esra Güneş, Doç. Dr. Muhammed Emin Çam, Dr. Öğretim Üyesi Şule Aktaç ve Dr. Yasemin Savaş gibi isimler güzellik, spor, beslenme ve sağlık gibi konu başlıkları altında insanlara zengin içerikler sunacak ve akademik çevrelerce maden suyunun anlaşılması üzerine bilimsel çalışmalar yapılmasını sağlayacak.

Hedef dünyaya Türkiye'nin maden sularını tanıtmak

Maden suyuyla ilgili bilgi edinebilecek çok fazla kaynak bulunmamasından hareketle Kızılay Maden Suları tarafından kullanıma açılan madensuyu.org web sitesiyle bilgi ağı oluşturulması ve Türkiye'nin bu alandaki değerli kaynaklarının tanıtılması hedefleniyor.

Maden suları ile ilgili güncel bilgiler web sitesinin yanı sıra Kızılay Maden Suyu'nun sosyal medya hesapları üzerinden de yayınlanacak.

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye geldi Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye geldi Gün yüzüne çıkardığı Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak Gün yüzüne çıkardığı Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak

Türkiye, Kızılay, Maden, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan maden suyuna özel internet sitesi - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'ya şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
15:23 Fenerbahçe'de deprem etkisi! Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı bırakıldı
15:16 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha köşeye sıkıştı, konağa haciz geliyor!
15:14 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 16:28:15. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılay'dan maden suyuna özel internet sitesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement