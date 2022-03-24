Türk Kızılay'dan maden suyuna özel internet sitesi - Son Dakika

Alanında uzman akademisyen ve doktorlar, maden suyunun özellikleri ile sağlık, beslenme, spor ve güzellik alanındaki faydalarını "Madensuyu.org" sitesinde anlatacak.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada maden suyu kaynakları bakımından en zengin ülkelerden biri olan Türkiye'nin zengin kaynakları hakkında bilimsel gerçekleri kitlelerle buluşturmak ve maden sularının faydaları hakkında toplum genelinde farkındalığı artırmak amacıyla "Madensuyu.org" web sitesi hizmete açıldı.

Alanında güvenilir bilgi kaynağı olmayı amaç edinen ve Kızılay Maden Suları'nın desteğiyle açılan platformda, her biri kendi alanında uzman akademisyen ve doktorların yer aldığı bilim kurulu aracılığıyla maden sularına dair tüm güncel bilgiler paylaşılacak.

Bilim kurulunda yer alan, Prof. Dr. Bahattin Yalçın, Prof. Dr. Birol Saygı, Prof. Dr. Selda Bereket Yücel, Prof. Dr. Mehmet Ali Ağırbaşlı, Prof. Dr. Fatma Esra Güneş, Doç. Dr. Muhammed Emin Çam, Dr. Öğretim Üyesi Şule Aktaç ve Dr. Yasemin Savaş gibi isimler güzellik, spor, beslenme ve sağlık gibi konu başlıkları altında insanlara zengin içerikler sunacak ve akademik çevrelerce maden suyunun anlaşılması üzerine bilimsel çalışmalar yapılmasını sağlayacak.

Hedef dünyaya Türkiye'nin maden sularını tanıtmak

Maden suyuyla ilgili bilgi edinebilecek çok fazla kaynak bulunmamasından hareketle Kızılay Maden Suları tarafından kullanıma açılan madensuyu.org web sitesiyle bilgi ağı oluşturulması ve Türkiye'nin bu alandaki değerli kaynaklarının tanıtılması hedefleniyor.

Maden suları ile ilgili güncel bilgiler web sitesinin yanı sıra Kızılay Maden Suyu'nun sosyal medya hesapları üzerinden de yayınlanacak.