Türk Kızılay'dan Marmara Depremi'nin 21. yılına özel farkındalık çalışmaları - Son Dakika

Türk Kızılay'dan Marmara Depremi'nin 21. yılına özel farkındalık çalışmaları

Türk Kızılay, yüzyılın felaketi olarak da nitelendirilen 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yılında bir dizi farkındalık çalışması ve etkinlik yapacak.

Türk Kızılay'dan Marmara Depremi'nin 21. yılına özel farkındalık çalışmaları, System.String[]

Türk Kızılay, yüzyılın felaketi olarak da nitelendirilen 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yılında bir dizi farkındalık çalışması ve etkinlik yapacak.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos'ta Düzce, Hendek ve İzmit'te bir araya gelecek Kızılay gönüllüleri, depremden en çok etkilenen güzergahlar üzerinden geçerek Sakarya'ya kadar pedal çevirecek. Pandemi nedeniyle sembolik sayıdaki Kızılay gönüllüsü bisikletçi, yol boyunca da deprem çantasının bir parçası olan düdüklerle deprem gerçeğine dikkati çekecek.

17 Ağustos'ta ise Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Başkanı Kadem Ekşi'nin moderatörlüğünde Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, binlerce kişiye çevrim içi olarak afetlerden korunma ve güvenli yaşam eğitimi verecek.

Kızılay, çok sayıda gönüllüsü ve aktif personeli ile yaşanan acıların unutulmaması ve yaşananlardan dersler çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için büyük depremin 21. yılında bölgede ve sahada olacak. Kızılaycılar, hem anma etkinliklerinde hem de eğitim çalışmalarında faaliyet yürütecek.

"Toplum tabanlı afet yönetimi çok büyük bir önem taşıyor"

Marmara Depremi'nde bir doktor olarak arama kurtarma ve sağlık desteği çalışmalarında yer alan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Depremin ve afetlerin Türkiye'nin gerçeklerinden biri olduğunu hatırlatan Kınık, ülkede 30'dan fazla afet çeşidini görmenin mümkün olduğunu aktardı.

Afetlere karşı en etkin mücadelenin ise afet öncesi yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmaları olduğuna dikkati çeken Kınık, şu değerlendirmede bulundu:

"Marmara Depremi'nin yaşandığı 1999'dan bu yana Türk Kızılay ve diğer ilgili kurumlarımız afetlere hazırlık konusunda çok yol kat etti. Artık daha hızlı hareket ediyor, yaraları daha hızlı sarabiliyor, hayatı daha hızlı normale döndürebiliyoruz ülke olarak. Ancak özellikle afet öncesi yapılması gerekenler ve afetlere dayanıklı yapılaşma konusunda hala istenilir seviyede değiliz. Toplum tabanlı afet yönetimi çok büyük bir önem taşıyor. Bu gerçekten hareketle Kızılay, 2030 stratejisinin büyük bölümünü afetle mücadeleye toplum katılımını sağlamak ve toplumsal dayanıklılığı artırmak başlıklarına ayırdı. Her türlü afetin üstesinden ancak ne yapacağını bilen bireylerden oluşan bir toplumsal yapı ile gelinebilir."

"Kızılay her zaman olması gereken yerdeydi"

Kınık, 1999 Marmara Depremi öncesinde Türkiye'de 1923'te Samsun'da, 1924'te Erzurum'da, 1930'da Hakkari'de, 1939'da Erzincan'da, 1941'de Van'da, 1942'de Niksar'da, 1944'te Bolu'da, 1966'da Muş'ta, 1971'de Bingöl'de, 1975'te Diyarbakır'da 1995'te Dinar'da, 1998'de Adana'da büyük depremlerin yaşandığını anımsattı.

Kızılay'ın her zaman olduğu gibi bu felaketlerde de milletinin yanında olduğunu belirten Kınık, şu bilgileri verdi:

"1999 Marmara Depremi'nde de Kızılay, 7 ayrı bölgede çadırıyla gıdasıyla battaniyesiyle sıcak yemeğiyle yüz binlere yardım ulaştırırken, hemen ardından yaşanan Düzce Depremi'nde de vazifesinin başındaydı. Tüm bu felaketlerden özellikle de büyük Marmara Depremi'nden alınan derslerle artık daha güçlü bir Kızılay var. Tüm organizasyon yapısını yenileyen, ekip ve ekipmanları eğiten-yenileyen Kızılay, 2003'te Bingöl'de, 2004'te Aşkale'de, 2005'te Karlıova ile Hakkari'de, 2010'da Karakoçan'da, 2011'de Simav ve Erciş'te, 2017'de Ayvacık ve Samsat'ta, içinde bulunduğumuz yılda da Elazığ ile Malatya, Başkale ve Karlıova'daki depremlerde milletinin yarasını daha hızlı sarmanın gururunu yaşadı. Kızılay, 152 yıldır olduğu gibi bundan sonra da her sevincinde de kederinde de milletinin yanında olmaya devam edecek."

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Marmara Depremi'nde yitirilen canlar başta olmak üzere tüm felaketlerde Hakk'ın rahmetine kavuşan vatandaşları rahmetle anarak, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 10:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Marmara Depremi'nin 21. yılına özel farkındalık çalışmaları - Son Dakika
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